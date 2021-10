Deputado Federal Gutemberg Reis visita Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, recebeu nesta quarta-feira (13) a visita do Deputado Federal Gutemberg Reis.

A comitiva do deputado está cumprindo agenda de visitas nas cidades da região dos Lagos e veio conhecer as obras que estão sendo realizadas pela prefeitura através do Programa Iguaba Melhor (PIM).

“Sempre digo que o Deputado Gutemberg Reis é um dos parlamentares que melhor nos recebe em Brasília. Já fez a destinação de importantes emendas para cidade e tem encurtado a distância entre Iguaba Grande e os governos federal e estadual. Temos conseguido a assinatura de importantes convênios através de parcerias capitaneadas pelo deputado, principalmente, para obras de pavimentação e infraestruturas.” Comentou o prefeito Vantoil Martins.

“É sempre um prazer estar em Iguaba, aqui é nossa segunda casa. A nossa vontade de fazer esta cidade é muito grande. Eu sempre digo ao prefeito Vantoil que o nosso gabinete em Brasília é a extensão do gabinete dele. A gente sempre tenta trazer mais recursos, infraestrutura e ajudar no desenvolvimento da cidade. Temos o mesmo intuito do prefeito Vantoil, queremos uma Iguaba mais justa para todos.” Complementou o Deputado Gutemberg Reis.

Após a reunião no gabinete, o deputado seguiu com o prefeito Vantoil, com o Chefe de Gabinete Fábio de Oliveira, o secretário de Administração Miquéias Gomes, os subsecretários de Meio Ambiente e Saúde Mauro de Oliveira e Renato Santos, respectivamente e com os vereadores Alan Rodrigues e Luciano Silva para visitação de algumas ruas que estão sendo pavimentadas pelo Programa Iguaba Melhor (PIM) e logo em seguida fará uma visita ao Clube Apierj.