Desfile Cívico, Belo, Paralamas do Sucesso e João Gomes vão animar o aniversário de Arraial do Cabo

Dia 11 de maio

A abertura da festa será em grande estilo! A banda Paralamas do Sucesso sobe ao palco da Praia dos Anjos a partir das 22h, trazendo sucessos que marcaram gerações.

Dia 12 de maio

A programação começa mais cedo e promete emoções para toda a família. Às 16h, a Esquadrilha da Fumaça faz uma apresentação espetacular nos céus de Arraial, vista privilegiada da Praia Grande.

À noite, o ritmo muda, mas a animação continua! O cantor João Gomes agita a Praia dos Anjos a partir das 22h, com muito piseiro.

Dia 13 de maio

O dia começa com tradição e emoção. Às 8h, a banda Furiosa vai passar pelas ruas da cidade anunciando um dia especial. Na sequência, às 9h, em frente à Prefeitura, haverá o hasteamento das bandeiras, seguido por uma missa solene na Igreja Nossa Senhora dos Remédios.

Às 16h30, acontece o desfile cívico na Avenida Leonel de Moura Brizola, com o tema “40 anos de emancipação político-administrativa, 100 anos da educação cabista e 522 anos de história”. Diversas alas temáticas, elementos culturais locais e bandas marciais vão abrilhantar o evento, que contará ainda com a participação especial da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais.

E pra encerrar com chave de ouro, prepare o coração, porque o cantor Belo promete emocionar o público na Praia dos Anjos, a partir das 22h.