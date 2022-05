Desfiles marcam as comemorações do aniversário de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou os Desfiles Cívico-Escolares no município. Paralisado nos dois últimos anos por conta da pandemia do Coronavírus, a tradicional comemoração foi retomada em grande estilo para marcar as comemorações dos 181 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

O primeiro desfile ocorreu na Basiléa, distrito de Sampaio Corrêa. Realizado no dia 01 de maio, o evento contou com a participação de diversas escolas da zona rural, forças de segurança e bandas convidadas. Tradicionalmente, o desfile na Basiléa marca o início das comemorações de aniversário da cidade.

O segundo desfile foi realizado no domingo, 08, data do aniversário da cidade. Milhares de pessoas foram até o Centro da cidade para prestigiar os alunos, professores e demais pessoas que desfilaram em comemoração aos 181 anos de Saquarema. Durante o desfile, diversas bandas marciais fizeram suas estreias, além da nova Orquestra Municipal.

“Estamos implantando um novo programa que busca valorizar as bandas escolares. Nossa meta é que todas as escolas tenham suas corporações musicais. Para isso, a Secretaria de Educação está investindo em uniformes, instrumentos e maestros, além de oferecer toda a estrutura necessária para a criação das bandas”, informou o Secretário Municipal de Educação, Antonio Peres Alves.

Com o tema “Saquarema, cidade do conhecimento”, o desfile apresentou as conquistas e metas que o município vem alcançando na educação pública: “A população está feliz, e não é pra menos! Poder comemorar o aniversário da nossa cidade com um desfile deste porte é emocionante. Cada escola contou um pouco da evolução da educação e de como o conhecimento é capaz de mudar o mundo”, completou a Prefeita Manoela Peres.

Nos dois desfiles, a estimativa da Secretaria de Educação é de que mais de 3000 alunos tenham participado dos eventos.

Desfile marca a estreia da Orquestra Municipal

Durante o desfile deste domingo, a população de Saquarema pode prestigiar a estreia da Orquestra Municipal Regino Nunes de Amorim. Formada por 70 integrantes, a orquestra foi criada no mês de abril de 2022 e representará Saquarema em eventos, festivais, solenidades e demais festividades em todo o país.

Compõem a orquestra oboé, flauta transversa, clarinete, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, trompete, trombone, trompa, euphonium e tuba. Bateria, percussão de teclas, percussão de marcha e tímpano. Violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, guitarra, teclado e baixo elétrico. A regência está sob a responsabilidade do maestro Heloisio Costa.

Completando esse projeto inovador, há dentro da Orquestra, a Desfiles marcam as comemorações do aniversário de Saquarema Música Municipal, que oferece Curso Básico, Intermediário e Técnico, de Formação Musical, visando a oportunizar formação e qualificação aos músicos.

A Orquestra leva o nome de Regino Nunes de Amorim, que juntamente com sua esposa Maria do Carmo, formaram um casal muito conhecido e querido em Saquarema. Em 1979, em Bacaxá, seu Regino fundou a Banda de Música Irmandade de Santo Antônio, com sede na garagem de casa, onde seu Regino e Dona Carminha abriram as portas para crianças, jovens e adultos de forma gratuita.

Os instrumentos foram comprados, contrataram um maestro e a banda atuou por mais de 25 anos, participando de concursos, encontros, festas civis, religiosas, dentre várias outras apresentações ao redor do Estado.

Seu Regino dedicou anos de sua vida à música e à cultura saquaremense. Após seu falecimento, a banda ainda é mantida pelos seus participantes. O legado do Seu Regino ecoa até os dias de hoje, trazendo música de qualidade à cidade de Saquarema.