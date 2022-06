Dia D de Vacinação contra gripe e sarampo será realizado em Búzios no próximo sábado

A Prefeitura de Búzios realizará no dia 4 de junho, o “Dia D de Vacinação” contra a gripe e o sarampo. A imunização será das 9h às 16h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da Saúde, gestante, puérperas, e também os grupos prioritários: quilombolas, professores, comorbidades em qualquer faixa etária, caminhoneiros, profissionais da Força de Segurança e Salvamento, deficientes, trabalhadores de transportes e das Forças Armadas.

A Prefeitura reforça que não há contraindicação em receber as vacinas contra a influenza e o sarampo simultaneamente. A vacina é segura e reduz complicações que podem levar aos casos graves da doença, internações ou, até mesmo, a morte. Por isso, é preciso que o público-alvo compareça aos postos para receber a imunização.

É preciso levar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.