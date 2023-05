Dia D de vacinação contra influenza acontece neste sábado em Cabo Frio

O Dia D da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus da gripe influenza acontece neste sábado (6). Em Cabo Frio, um total de 231 profissionais estarão a postos para realizar os atendimentos em 23 Unidades de Saúde, da 8h às 17h.

Para a imunização contra a gripe Influenza, podem ser vacinados gestantes (em qualquer idade gestacional); puérperas até 45 dias após o parto; indivíduos com 60 anos ou mais de idade; trabalhadores de Saúde (trabalhadores dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade); crianças de seis meses a menores de seis anos (cinco anos,11 meses e 29 dias); população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Também fazem parte do público-alvo pessoas com doenças crônicas (mantém-se necessária a prescrição médica); professores (escolas públicas e privadas); povos indígenas; profissionais da Força de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com Deficiência Permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; e trabalhadores portuários.

Essa campanha também é voltada para imunizar contra a covid-19. Todas as pessoas acima de 18 anos que tenham recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes, como esquema primário ou que tenham recebido previamente qualquer vacina covid-19 monovalente como dose de reforço, já podem receber vacina bivalente.

O intervalo mínimo recomendado para a dose de reforço é de quatro meses a partir da última dose de qualquer reforço monovalente ou última dose do esquema primário.

Confira os locais de vacinação:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (até 14 anos)

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto, S/Nº km 135

UBS Unamar – RJ-106, s/n – km 142