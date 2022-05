Dia Internacional de Combate à LGBTfobia é celebrado em Arraial do Cabo

Acontece, hoje (17), o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia – importante data que visa conscientizar a população sobre a luta contra a discriminação sexual e promover debates a respeito da história da comunidade e sua busca incessante por respeito e direitos no país.

Como forma de homenagear o grande dia e apoiar a igualdade, o Centro de Cidadania LGBTQIA+ da Baixada Litorânea hasteou uma bandeira no Pórtico de Arraial do Cabo. O ato reforça a importância do setor no município e comemora mais um ano de trabalho ativo em oposição a qualquer tipo de violência de natureza homofóbica na cidade.

O órgão público, que há anos oferece atendimento multiprofissional – com acompanhamento psicológico e jurídico aos munícipes vítimas de crimes de ódio – não só ampara vítimas de ataques LGBTfóbicos, como também promove jornadas formativas para os colaboradores municipais, fortalecendo as políticas públicas com o objetivo de reduzir os índices de intolerância na região.

Se você é vítima ou conhece alguém que está sofrendo algum tipo de violação em decorrência da LGBTfobia, entre em contato para receber todo o suporte necessário.

A organização presta atendimentos de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, localizada na Rua José Pinto de Macedo, s/n – Prainha (Prédio do Antigo Fórum).

CONTATOS

E-mail: ccbaixadalitoranea.dhrj@gmail.com

Telefone: (22)988660772

Fotos: Jonathan Ferreira

Texto: Gabriel Guerra