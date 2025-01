O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (Republicanos), nomeou Diego das Neves Bezerra para o cargo de Secretário Municipal de Lazer e do Esporte, em ato publicado na última segunda-feira (8).



Diego é conhecido como homem de confiança do ex-prefeito André Granado, reforçando a presença do grupo político de Granado no governo.