Diretor da Rádio Litoral FM, Bernardo Ariston se reúne com ex-presidente Michel Temer

O diretor da Rádio Litoral FM e ex-deputado federal, Bernardo Ariston, se reuniu ontem, em São Paulo, com o ex-presidente Michel Temer. Bernardo estava acompanhado pelo sócio, Fabio Torres, e do ex-Procurador Geral do Estado do Rio, Marcelo Lopes.

O encontro durou cinquenta minutos e a conversa com o ex-presidente abordou diversos assuntos, entre eles a ideia de uma terceira via para a disputa das eleições presidenciais, visando acabar com a polarização política.

Os dois também discutiram a reforma política proposta pelo ex-presidente com a adoção do semipresidencialismo e a renovação do MDB no Estado do Rio, embora Bernardo seja filiado ao PSD. Temer ressaltou ainda a necessidade de dar novos rumos a política no Estado. De São Paulo, Bernardo seguiu para Brasília.