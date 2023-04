A Defesa Civil de Búzios realiza, diariamente, rondas de inspeção pela cidade, com objetivo de prevenir e evitar acidentes graves. Nesta sexta-feira (14), o órgão notificou dois comércios localizados no bairro de Manguinhos.

O primeiro por falta de manutenção no quadro de energia, com fios expostos e risco de descarga elétrica, e o segundo devido a uma placa comercial com estrutura danificada e ferragem exposta. As notificações estipulam um prazo de 20 dias para correção das irregularidades.