Dormitório das Garças vai ter visitas guiadas para escolas de Cabo Frio 

A partir de março, as escolas das redes pública e particular de Cabo Frio poderão agendar visitas guiadas ao Parque Natural Municipal Dormitório das Garças, que fica na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Monte Alegre. Para isso, basta que a escola envie e-mail para a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, no endereço: meioambiente@cabofrio.rj.gov.br, solicitando o agendamento da visita.

As visitas serão previamente agendadas e acontecerão às terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e tarde. Os estudantes serão conduzidos por técnicos ambientais, que vão apresentar o parque, as aves que lá são encontradas, a flora de manguezais, além das curiosidades e detalhes da Unidade de Conservação de Proteção Integral.

O Parque Natural Municipal Dormitório das Garças foi criado pela Lei 1.596, de 29 de novembro de 2001 e representa um ecossistema de manguezal revestido de importância especial por estar situado no início da Lagoa de Araruama, em estado permanentemente aberto.

A unidade abriga uma população de cerca de 1.400 garças brancas, colhereiros (visitantes sazonais), além de mais 39 espécies de aves. É predominantemente um siriubal (mangue negro), ocupando uma área de aproximadamente 215.000 m², que não recebe qualquer aporte sistemático de água doce, apresenta relevo plano, clima seco, alta insolação, baixa pluviosidade e ventos constantes.

O secretário adjunto de Gestão e Saúde Ambiental, Diego Quesada, afirma que esse projeto se estenderá a todas as unidades de conservação do município.

“Este projeto vai contemplar todas as Unidades de Conservação de Proteção Integral de Cabo Frio. Nosso objetivo é alcançar a comunidade, por meio dos jovens, mostrando as áreas, o que elas possuem e qual a importância e relevância delas para o ecossistema. Dessa forma, esperamos que os estudantes possam conhecer e interagir com o meio ambiente. Mais do que isso, que eles possam entender a importância do cuidado e da preservação ambiental”, declara.