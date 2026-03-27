Doutora Gabriela, irmã do prefeito de Cabo Frio, recebe convite para se filiar ao PL e concorrer a vaga de deputada estadual

A médica cardiologista e hemodinamicista Dra. Gabriela Azevedo, irmã do prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, recebeu, nesta quinta-feira (26), um convite da deputada federal Soraya Santos para se filiar ao Partido Liberal (PL) e colocar seu nome à disposição para a disputa de uma vaga como deputada estadual. A profissional aceitou a filiação ao partido, mas afirmou que ainda avalia a possibilidade de candidatura, destacando o peso e a responsabilidade envolvidos na decisão.

Dra. Gabriela construiu uma trajetória própria na medicina, com atuação baseada na prática clínica e na vivência direta da realidade do sistema de saúde, incluindo o atendimento no SUS.

Em uma área de alta complexidade e ainda com baixa presença feminina, consolidou-se pela formação técnica e pelo olhar humanizado no cuidado com os pacientes, o que a tornou uma referência em sua especialidade.

Ao comentar o convite, destacou o significado da filiação partidária e o momento de reflexão. “Recebo esse convite com muita honra e com um senso de responsabilidade muito grande. Acredito que a política precisa de compromisso real com as pessoas e com a transformação”, disse.

Sobre a possibilidade de disputar um cargo eletivo, reforçou que a decisão será tomada com cautela.

“É uma responsabilidade muito grande. Uma decisão como essa exige entrega, preparo e diálogo com a minha família. Vou avaliar com calma antes de tomar qualquer posição”, finalizou.