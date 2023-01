Dr. Serginho homenageará personalidades de Cabo Frio com Medalha Tiradentes

Cabo Frio possui personagens de grande relevância na sociedade, potencializando o município de forma positiva, através de seus talentos ou serviços prestados. Com esta visão, o cabo-friense, deputado estadual Dr. Serginho (PL), homenageará 6 destas personalidades locais com a Medalha Tiradentes, no próximo dia 27, às 19h, no Tamoyo Esporte Clube, em Cabo Frio/RJ.

Serão agraciados com a honraria: Davi Motta Sores, bailarino da renomada Escola Mundial de dança Bolshoi, nascido em Cabo Frio. Saiu do Brasil aos 12 anos, ingressando na academia de Balé Bolshoi, onde se formou e atualmente tem no currículo turnês pela Europa, Ásia, América e Austrália; José Antunes Gonçalves, que chegou na cidade aos 17 anos, onde casou-se e constituiu família, exercendo as funções de advogado, comerciante e escriturário, colecionando amigos ao longo dos anos; Acyr Silva da Rocha, in memorian, nascido em 1935, ingressou na política em 1977, aos 42 anos, colecionando 9 mandatos como vereador, em seus 35 anos de carreira política, terminando sua vida lutando contra um câncer, vindo a falecer em 2018; Cilésio Luiz Coelho, 83 anos, mais conhecido na cidade como “Cilésio da Soguima”, nascido em Cabo Frio, é um dos mais bem-sucedidos empresários da região e um dos mais antigos em atividade como corretor de imóveis. Graduado em direito, também se destaca pelo exercício de diversas atividades com fins sociais, sendo, inclusive coordenador da Pastoral do Dispensário por duas décadas; Elza Maria Santa Rosa Bernardo, “Tia Elzinha” nascida em Cabo Frio, tem em sua história 42 anos de dedicação à Educação. Professora, regente de classe, Chefe da Inspetoria de Ensino Estadual e fez parte da primeira turma de letras da FERLAGOS, José Marcos Barroso Pilar, formado em medicina pela UFF, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, foi presidente da Associação Médica da Região dos Lagos, conselheiro do Conselho regional de medicina do RJ e presidente da UNIMED Cabo Frio e conselheiro curador da Fundação Unimed RJ e o Tenente Coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro Fabrício Fernandes da Silva Moça com ampla experiência de gestão e Segurança Pública, tendo prestado relevantes serviços para a população ao longo de sua carreira militar e também inserido na administração pública.

Para Dr. Serginho, poder reconhecer publicamente essas personalidades é motivo de muita felicidade, “é motivo de grande felicidade poder conceder essa importante honraria legislativa para pessoas que muito contribuíram com o desenvolvimento de Cabo Frio e que levaram o nome da cidade para toda a região e em até lugares variados do mundo. Me sinto honrado em ter a oportunidade de agraciar com essa comenda legislativa tantos talentos da querida Cabo Frio”, disse.

Medalha Tiradentes – honraria concedida pela Casa Legislativa do Estado (ALERJ) proposta pelo parlamentar e aprovada em plenário pelo colegiado. A medalha foi instituída pela Resolução Nº 359 de 1989, em 8 de agosto de 1989.