Dr. Serginho visita obras do Centro Tecnológico de Cabo Frio

Nesta segunda-feira, dia 20, o deputado estadual Dr. Serginho foi visitar as obras do Centro Tecnológico de Cabo Frio, em frente a Fazenda Campos Novos, que trará conhecimento, educação e transformação para a vida de todos que passarão por lá.

“Essa obra irá contemplar os moradores de Cabo Frio, Tamoios e de toda a nossa zona rural com uma faculdade pública, uma nova Faetec com mais cursos profissionalizantes, laboratórios para desenvolver a parte agrícola da região e muitos mais. O Centro Tecnológico será um local de ensino para as crianças e os adultos, mas também será um local de convivência e lazer para todos nós. Falta pouco, nosso sonho realizado e o Centro Tecnológico sendo construído”, disse.