Duas mulheres são presas transportando drogas em carro de carona por aplicativo na RJ-124 

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas nesta segunda-feira (2) na RJ-124, na altura de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio. Elas eram passageiras de um carro de carona por aplicativo e, segundo a polícia, são do Jardim Esperança, em Cabo Frio.

Durante uma abordagem ao veículo, os policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) encontraram cerca de 10kg de maconha, 1.315 sacolés de crack e R$ 260 em dinheiro.

De acordo com a polícia, as mulheres confessaram que buscaram as drogas no Complexo da Maré e levariam para abastecer o tráfico no Jardim Esperança.

O veículo era dirigido por uma motorista. As drogas estavam nas mochilas das passageiras, que foram levadas para a 119ª DP, onde permaneceram presas à disposição da Justiça.