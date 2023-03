Duas pessoas ficam feridas em acidente de carro em Cabo Frio nesta manhã

Uma adolescente de 14 anos e uma mulher de 53 ficaram feridas em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (6) em Cabo Frio.

As vítimas estavam em um carro que bateu contra um poste na Estrada do Guriri, por volta das 7h.

Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital Central de Emergências. O g1 aguarda informações sobre o estado de saúde delas.

O poste envolvido no acidente ficou inclinado com o impacto. As circunstâncias que provocaram o acidente não foram divulgadas. No local, os bombeiros ajudaram a orientar o trânsito, que sofreu desvio para a outra pista.