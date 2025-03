Edital de fomento à Cultura é apresentado a pescadores artesanais em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Cultura, realizou nesta terça-feira (25) uma ação especial com pescadores artesanais do município, reconhecendo a pesca artesanal como patrimônio cultural. A iniciativa aconteceu nas Associações de Pescadores dos bairros Pitória, Baleia e na orla do Camerum, no Porto da Aldeia. O objetivo foi aproximar a comunidade das oportunidades oferecidas pelo Edital de Chamamento Público nº 01/2025, que destinará recursos da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB (Lei nº 14.399/2022) para fortalecer a cultura local. Participaram do encontro o secretário de Cultura, Thiago Marques, e as coordenadoras de Políticas Culturais, Marlene Gouveia, e de Eventos, Fabiana Evangelista.

Além da divulgação do Edital, os pescadores foram convidados a participar das oficinas culturais voltadas para a elaboração de portfólios e projetos. As atividades serão realizadas na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro. Nesta quarta-feira (26/03), às 15h, acontece a sessão pública para esclarecimentos sobre o Edital da PNAB, seguida pela Oficina de Elaboração de Portfólio, às 16h. Na sexta-feira (28/03), às 14h, será realizada a Oficina de Elaboração de Projeto Cultural.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, destacou a importância da iniciativa. “Queremos estar cada vez mais próximos dos segmentos que podem concorrer aos editais, garantindo que todos tenham acesso às informações necessárias para inscreverem seus projetos. Os pescadores artesanais tem um grande potencial para participar da seleção e estamos trazendo as informações àqueles que, por um motivo qualquer, ainda não sabem que há um edital aberto e que, cumprindo as exigências, podem inscrever projetos. Queremos incentivá-los a fazer parte desse processo. A cultura deve ser inclusiva e acessível a todos”, afirmou.

A iniciativa chamou a atenção do vice-presidente da Associação dos Gancheiros do Camerum, Vitor Pires. “Fiquei muito interessado em participar do Edital. Não sabia que os pescadores artesanais podiam participar e vou tentar criar um projeto para falar sobre a importância dos ganchos e explicar todo o processo que envolve a pesca”, contou Vitor.

As inscrições para o Edital de Chamamento Público voltado aos agentes culturais aldeenses ficam abertas até o dia 04 de abril, em um formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de Cultura (SEMUC). Ao todo, 40 projetos culturais serão contemplados com recursos da PNAB (Lei nº 14.399/2022). O valor total disponibilizado é de R$ 210.240,62, distribuído entre diferentes categorias artísticas.

Com essa ação, a SEMUC reforça seu compromisso com a diversidade cultural e com a democratização do acesso aos recursos públicos destinados à cultura. Para mais informações sobre o edital e as atividades promovidas, os interessados podem acessar www.cultura.pmspa.rj.gov.br. (Clique AQUI para acessar o formulário).