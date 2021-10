Educação de Búzios lança projeto para incentivar uma alimentação mais saudável para os alunos

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, iniciou nesta segunda-feira (25) uma serie de ações para incentivar uma alimentação mais saudável entre os estudantes da rede municipal e resgatar a cultura da identidade alimentar buziana.

O Degusta Educa Búzios: Comida, Cultura e Afeto é um projeto elaborado pelas nutricionistas da SEMED que envolve toda a comunidade escolar, estudantes, responsáveis e profissionais da educação.

As ações serão finalizadas no dia 11 de novembro, com a reprodução e degustação das receitas buzianas escolhidas pela comunidade escolar do município.

Programação do Degusta Educa Búzios:

– 25 a 28/10 – A importância da merenda / desenvolver redação e cartas.

– 29/10 – Entrega do que foi desenvolvido pelos alunos e agradecimentos à merendeira;

Data limite para envio das receitas tradicionais buzianas a Nutrição.

– 03 a 10/11 – Levar um morador antigo para falar sobre os hábitos alimentares buzianos;

Desenvolver redação com a temática comida buziana;

Desenvolver mural escolar com falas e dizeres populares buzianos que envolvam alimentos e preparo dos alimentos;

Visita a Casa da Farinha;

Visita a Colônia dos Pescadores;

Visita a comunidade quilombola.

– 11/11- Reprodução das receitas buzianas escolhidas.