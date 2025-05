Educação realiza campanha de combate ao bullying nas unidades municipais de São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia promoveu, durante todo o mês de abril, ações de conscientização, informação e combate ao bullying nas unidades escolares municipais. O projeto foi realizado pela Secretaria de Educação, por meio da Coordenação de Educação Preventiva em parceria com a Coordenação de Orientação Educacional. A iniciativa envolveu debates, rodas de conversas e palestras, com o objetivo de fortalecer o combate à violência escolar e incentivar a empatia, o respeito e a convivência saudável entre os alunos.

A coordenadora de Educação Preventiva, Maria Regina Rosa, falou sobre a ação. “A importância de se trabalhar o bullying dentro dos ambientes escolares é proporcionar aos alunos uma reflexão sobre o quanto é causador de angústias e sofrimentos, para todos os envolvidos, sejam os agressores, as vítimas ou os espectadores. Falar sobre o bullying é importante para conscientizar a comunidade escolar e a sociedade sobre a gravidade do problema. É também fundamental para identificar e combater o bullying, além de promover um ambiente escolar saudável e acolhedor”, disse.

Durante o mês de abril, a ação visitou as Escolas Municipais Profª. Maria da Glória, Vidal de Negreiros, Profª Miriam Alves de Macedo – Cívico-Militar, Luiza Terra de Andrade, Vinhateiro, Dulcinda Jotta Mendes, Paineira, Antônio Vaz, Capitão Costa, Retiro e Vital Brasil.

A coordenadora de Orientação Educacional, Rute Orrac, destacou a importância da iniciativa. “O bullying é um problema grave. Trabalhar esse tema periodicamente ajuda a criar um ambiente mais seguro e acolhedor. A orientação educacional embasa essas ações de forma legal, conforme previsto em lei”, comentou.



Para a diretora da E. Mz. Retiro, Gabriela Carvalho, as ações de combate ao bullying são efetivas para o município. “Infelizmente, o bullying é uma realidade em nossas escolas. É crucial promover momentos como esses para conscientização sobre o que é e seus efeitos, criar um ambiente seguro e acolhedor, e estabelecer políticas e mecanismos para prevenir e intervir nos casos de bullying”, destacou.

A iniciativa de combate ao bullying nas escolas municipais aldeenses também contou com o apoio do advogado Carlos Magno e da assistente social da Secretaria Municipal de Educação, Jessica Moura, que contribuíram com palestras.