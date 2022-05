Em Búzios, mutirões de cirurgias oftalmológicas zeram filas de espera 

As cirurgias estão ocorrendo dentro de 30 dias após o primeiro atendimento; as consultas e exames oftalmológicos são realizadas no município

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Saúde, realizou mutirões de cirurgias oftalmológicas no município nos meses de abril e maio e, com isso, regulariza o fluxo de atendimentos para o tratamento dessas doenças. Neste sábado (23), na Policlínica de Manguinhos, foi realizada uma capsulotomia YAG Laser, que é uma técnica cirúrgica que trata a opacificação da cápsula posterior do cristalino com segurança, eficácia e sem dor. No mesmo dia também aconteceu a consulta de retina, onde a médica examinou os pacientes que fizeram os exames de retina no dia 18 e ainda exames relacionados ao glaucoma (campo visual computadorizado, paquimetria ultrassônica, microscopia especular de córnea e curva tensional diária). Desde o primeiro mutirão, seguindo o atendimento de fluxo, já foram realizadas 76 cirurgias de catarata, 23 de pterígios, e 67 consultas especializadas de retina e glaucoma.

Lembrando que, desde março, o Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) dobrou sua capacidade de atendimento no centro cirúrgico da unidade.

“O intuito da gestão Alexandre Martins é zerar a fila de espera definitivamente em todas as especialidades médicas. A espera por cirurgias, como as de catarata, vem de antes da atual gestão municipal. É desde o início um compromisso dar conta dessa demanda reprimida e estamos cumprindo”, lembrou o secretário de Saúde, Leônidas Heringer.

Mutirões de outras especialidades médica estão acontecendo também com o objetivo de zerar filas e regularizar o fluxo de atendimento. “Um compromisso que estamos cumprindo. Saúde no município é tratada com seriedade e responsabilidade. Um direito. ”, reforçou o prefeito Alexandre Martins.