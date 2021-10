Em Cabo Frio, Tratamento Fora Domicílio atende mais de 4,5 mil pacientes em consultas e procedimentos

Mais de 4,5 mil pacientes já foram atendidos desde janeiro deste ano, pela Prefeitura de Cabo Frio, através do setor de Tratamento Fora Domicílio (TFD). Nestes casos, a população é assistida integralmente em hospitais estaduais, federais e conveniados em todo o Estado, com acesso integral a inúmeras especialidades, incluindo consultas e procedimentos de média e alta complexidade.

Diariamente, o serviço de Tratamento Fora do Domicílio leva pacientes de Cabo Frio para atendimentos de saúde no Rio de Janeiro e outras cidades das regiões Metropolitana, Norte Fluminense e Baixada Fluminense, onde existem hospitais credenciados pela Secretaria de Saúde de Cabo Frio.

De janeiro a agosto, 1.795 moradores de Tamoios foram atendidos com o transporte em ônibus, carros e ambulâncias. No primeiro distrito, foram 2.780. O serviço funciona de segunda a sexta. O horário de embarque dos pacientes é às 4h da manhã, e o horário de retorno é de acordo com o último paciente a ser atendido.

Entre as demandas atendidas pelo TFD estão consultas em especialidades como oftalmologia, ortopedia, oncologia e neurologia, entre outras. Segundo o Ministério da Saúde, o Tratamento Fora do Domicílio é um benefício que os usuários do SUS podem receber e que consiste na assistência integral à saúde, para que pacientes de um município ou estado tenham acesso a tratamentos e exames em outras localidades. O serviço é acionado quando esgotados os recursos diagnósticos e terapêuticos necessários no município de origem do paciente.

Priorizando o bem-estar, segurança e integridade de cada cabo-friense, os pacientes viajam com um acompanhante de sua confiança e sob a vigilância de uma equipe especializada, com técnicos de enfermagem e maqueiros. O serviço engloba ainda os atendimentos de alta hospitalar, inclusive com retorno de pacientes transplantados, com cuidados e viagens individuais em ambulâncias.

TFD EM TAMOIOS: EMBARQUE EXCLUSIVO NO DISTRITO CABO-FRIENSE

Pela primeira vez na história, Tamoios, em Cabo Frio, conta com veículos para o transporte de pacientes pelo serviço de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com saída direto do distrito. Outra novidade, promovida pela atual gestão é a organização do ponto de embarque e desembarque de pacientes. Antes, uma van da Prefeitura levava os pacientes de Tamoios até o trevo de São Pedro da Aldeia, onde pegavam ônibus da Secretaria de Saúde de Cabo Frio. Com a nova frota, os pacientes têm cinco locais fixos para embarcar e desembarcar com segurança: Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, Condomínio Florestinha, Shopping UnaPark, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira.