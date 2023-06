Em três dias, dois cachorros aparecem mortos no mesmo local em Cabo Frio

By

Em um intervalo de apenas três dias, dois cachorros apareceram mortos no mesmo local, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os casos aconteceram na última quarta e sexta-feira, quando moradores descobriram o animal esquartejado, enrolado em um lençol e abandonado na Praia do Forte.

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Katyuscia Marques de Brito, mesmo com inúmeras campanhas de sensibilização e feiras de adoção, Cabo Frio segue registrando abandonos recorrentes de animais. Em busca da colaboração da população, ações de conscientização em favor da causa animal estão sendo feitas.

“Oferecemos consultas gratuitas de segunda a quinta-feira para os animaizinhos da população de baixa renda, vacinação antirrábica e mais iniciativas. Infelizmente o número de adoções não acompanha a velocidade de abandonos de animais. A impressão que eu tenho é que, às vezes, as pessoas preferem não olhar para esse problema. Por isso, a importância do envolvimento tanto do poder público quanto da população”, afirma Katyuscia.

No Canil Municipal, que fica na Fazenda Campos Novos, a superlotação já é um problema antigo. O espaço deveria operar com no máximo 150 animais, mas tem seus serviços prestados atualmente para 250 cães.

“O abandono e os maus tratos aos animais aumentaram muito após a pandemia. Esse caso dos cachorros mortos é um absurdo, muito triste. Estamos acompanhando de perto para saber quem fez isso. Um bichinho que não tem voz, que leve pro canil municipal, entregue para doação, mas não fazer essas maldades”, afirma Carminha, que trabalha em um abrigo da cidade.

A vereadora Carol Midori também publicou um vídeo nas redes sociais em que se engaja na busca para que o responsável pelo ato seja punido. Ela enviou o caso para a 126ª DP (Cabo Frio) pedindo uma investigação.

“Estou arrasada com esse caso! Não consigo acreditar na crueldade humana. Nossos animais já sofrem tanto, e ainda encontramos pessoas capazes de cometer esse tipo de atrocidade. O que essa pessoa merece, nem posso expressar aqui”, disse ela nas redes.