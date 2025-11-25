Pular para o conteúdo

Embarcação vira em alto-mar e mobiliza operação de resgate em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_5212

Uma embarcação sofreu um acidente a cerca de 18 milhas da costa de Cabo Frio e precisou ser rebocada até a Boca da Barra na noite de domingo (23). 

A ocorrência mobilizou, nesta segunda-feira (24), a Guarda Marítima e Ambiental do município, que passou a acompanhar toda a operação no mar ao lado da Delegacia dos Portos da Marinha do Brasil. 

Segundo os tripulantes, o barco foi atingido por outra embarcação que não percebeu sua aproximação durante a navegação. Com o impacto, parte da estrutura virou e afundou, o que levou ao acionamento do reboque para trazer a embarcação de volta ao continente.

Uma embarcação sofreu um acidente a cerca de 18 milhas da costa de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, e precisou ser rebocada até a Boca da Barra na noite de domingo (23). 

A ocorrência mobilizou, nesta segunda-feira (24), a Guarda Marítima e Ambiental do município, que passou a acompanhar toda a operação no mar ao lado da Delegacia dos Portos da Marinha do Brasil. 

Segundo os tripulantes, o barco foi atingido por outra embarcação que não percebeu sua aproximação durante a navegação. Com o impacto, parte da estrutura virou e afundou, o que levou ao acionamento do reboque para trazer a embarcação de volta ao continente.

Veja também

IMG_5214

FIPAC reforça regras de uso da Marina dos Pescadores de Arraial do Cabo

IMG_5213

Cabo Frio realiza operação de fiscalização contra construções irregulares no bairro Foguete

IMG_5211

Macaco mantido em cativeiro é resgatado durante operação contra o tráfico em Cabo Frio

IMG_5210

Menina de 8 anos foge e busca ajuda após mãe ser rendida por funcionário do pai e colocada dentro de porta-malas de carro em Cabo Frio

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.