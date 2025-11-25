Embarcação vira em alto-mar e mobiliza operação de resgate em Cabo Frio

Uma embarcação sofreu um acidente a cerca de 18 milhas da costa de Cabo Frio e precisou ser rebocada até a Boca da Barra na noite de domingo (23).
A ocorrência mobilizou, nesta segunda-feira (24), a Guarda Marítima e Ambiental do município, que passou a acompanhar toda a operação no mar ao lado da Delegacia dos Portos da Marinha do Brasil.
Segundo os tripulantes, o barco foi atingido por outra embarcação que não percebeu sua aproximação durante a navegação. Com o impacto, parte da estrutura virou e afundou, o que levou ao acionamento do reboque para trazer a embarcação de volta ao continente.
