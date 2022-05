Emergência do Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio, realiza mais de 6 mil atendimentos em um mês

A emergência do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, atendeu 6.011 pacientes em um mês, desde que o governo municipal retomou a oferta do serviço no bairro. A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Saúde, reativou os atendimentos adulto e pediátrico que estavam suspensos desde 2020. Desse total, 3.655 atendimentos foram de clínica médica e 2.356 de pediatria clínica.

No hospital, a população pode contar com atendimento emergencial pleno, 24 horas por dia. A unidade hospitalar vem passando por requalificação dos serviços prestados, com objetivo de ampliar e melhorar os serviços em saúde para moradores do Jardim Esperança e adjacências.

O retorno do atendimento de urgência e emergência 24 horas faz parte dos esforços do Governo Municipal para reestruturar o atendimento de saúde no município, desde a atenção básica até os procedimentos de média e alta complexidade. A unidade do Jardim Esperança funciona também com internação por clínica médica, com leitos de Unidades de Pacientes Graves (UPG), enfermaria e trauma.

A Secretaria de Saúde ampliou ainda os leitos de clínica médica de retaguarda exclusivos para receber pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. Também na lista de melhorias no local estão manutenção e ampliação em toda rede de gases medicinais. Com o aumento da estrutura de armazenamento, a capacidade da produção e consumo médio de oxigênio foi ampliada em 10%.