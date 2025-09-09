Empresa do ramo varejista em Búzios fará processo seletivo para diversos setores

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios, por meio da Coordenadoria do Trabalho e Renda, abriu espaço, no último dia 8 de setembro, para a realização de um processo seletivo promovido por uma empresa do ramo varejista. Diante da grande procura, a ação será realizada novamente, nos dias 16 e 17 de setembro, ao longo do dia, até às 15h, na sede da Secretaria.

Diversas oportunidades estão sendo oferecidas, abrangendo diferentes áreas de atuação. As vagas disponíveis são para: conferente, cozinheiro(a), encarregado(a) de depósito, encarregado(a) de mercearia, encarregado(a) de perecíveis, encarregado(a) de hortifruti, encarregado(a) de patrimônio, encarregado(a) de frente de loja, técnico(a) de manutenção, operador(a) de empilhadeira, assistente de recebimento, açougueiro(a), ajudante de açougue, operador(a) de caixa e vendedor(a) externo.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, PIS, certificado de reservista, comprovante de residência, título de eleitor e currículo atualizado.

A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Josiani Meira, destacou a importância da iniciativa:

“Nosso objetivo é aproximar a população de Búzios do mercado de trabalho, ampliando as chances de emprego e geração de renda. Ao abrir as portas da Secretaria para processos seletivos como este, fortalecemos a parceria com o setor privado e garantimos que mais pessoas tenham acesso a oportunidades de forma organizada e transparente.”

A iniciativa, realizada através da Coordenadoria do Trabalho e Renda, reforça o compromisso da Prefeitura de Búzios em apoiar ações que favoreçam a inclusão produtiva e a valorização da mão de obra local.