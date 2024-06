Empresário do Espírito Santo morto em explosão de lancha em Cabo Frio tentou salvar crianças

Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, uma das vítimas da explosão de uma lancha no dia 17 de junho, em Cabo Frio, voltou para a embarcação para salvar as crianças após a acidente, de acordo com familiares. O empresário teve 75% do corpo queimado e não resistiu na madrugada desde domingo (23).

Aleksandro era empresário e, além dos amigos, estava na lancha com a esposa Caroline Pimentel, 28 anos, e a filha Ana Livia Pimentel, de cinco anos. As duas estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), e, segundo a assessoria da unidade, o estado de saúde delas era estável até a última atualização.

Além de Ana Lívia, o capixaba deixa outras duas filhas, que não estavam com ele no momento do acidente.

“Quando a embarcação explodiu, ele foi arremessado para fora da lancha. Mas ele voltou para pegar as crianças, que era o Davi, o Gean e a filha dele, Ana Júlia. Só que esse retorno não foi tão rápido. No susto, ele ficou paralisado até realmente conseguir pegar os pequenos”, disse a irmã Aline Vieira.