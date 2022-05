Encontro nacional do Programa Bandeira Azul será realizado em Cabo Frio

Cabo Frio vai sediar o 15º Workshop Anual do Programa Bandeira Azul. O evento será realizado na quinta (5) e sexta-feira (6), na Universidade Veiga de Almeida (UVA), com representantes de praias e marinas certificadas e candidatas à certificação do programa. Os participantes também vão realizar uma visita técnica na Praia do Peró, que já recebeu quatro vezes o selo ecológico.

O evento visa auxiliar na preparação da documentação necessária para a conquista da certificação. Na programação estão debates com assuntos pertinentes ao programa Bandeira Azul no contexto nacional e internacional. Serão recepcionados representantes de vários estados e entidades que integram o Júri Nacional.

Na quinta-feira (5) serão apresentadas novidades do selo internacional, além da apresentação do programa “Brasil é a Nossa Praia!”, desenvolvido pelo Ministério do Turismo, entre outros assuntos.

No segundo dia do workshop, serão realizadas mesas redondas sobre a balneabilidade das praias brasileiras e captação de recursos para a gestão de praias e atividades náuticas, culminando com a visitação na Praia do Peró.

A atividade não será aberta ao público, mas terá transmissão online pelo canal “Bandeira Azul Brasil” no YouTube.