Entrevista Exclusiva: Pré-candidato ao Governo do Estado, Garotinho garante que pode prometer porque já fez

Na manhã desta quarta-feira, dia 25, o ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, esteve em Cabo Frio concedendo entrevista para o radialista Ademilton Ferreira, na Rádio Litoral FM.



Ex- São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho; Radialista Ademilton Ferreira; ex-governador do Rio de Janeiro, Garotinho e ex-prefeito de São Fidelis, David Loureiro

Garotinho vem pelo União Brasil como pré-candidato candidato à Governador do Estado. “Minha filha é candidata à deputada federal, eu serei candidato à governador ou não serei a nada. Estou fazendo uma visita às principais cidades do Rio de Janeiro e relembrando aquelas obras que fizemos para melhorar a vida do nosso povo, as condições de vida”, disse Garotinho.

AF – E como está esse pré-lançamento?

AG – Eu não pude deixar de colocar meu nome. Não saiu nenhuma pesquisa ainda com o meu nome, mas a gente sente que o povo quer uma pessoa com experiência. Sou um político que fui governador quando tinha 38 anos, tenho 62 anos, tenho a experiência.

AF – Queria levantar a questão da segurança no Rio de Janeiro. Como o senhor agiria como governador, se eleito fosse?

AG – Não há um projeto de segurança no Estado, infelizmente. Projeto de segurança tem que ter início, meio e fim. Eu implantei um projeto de prevenção nas comunidades, opções para os jovens que não seja o tráfico, uma série de programas culturais e esportivos. Hoje não há política de prevenção. Segundo é a modernização do equipamento policial. Terceiro ponto é a qualificação, a polícia mais competente é a que mata menos e prende mais. O papel da polícia é prender e não matar.

AF – Qual a sua avaliação do atual do Governador? Do governo dele?

AG – A equipe é muito fraca. Tem até umas pessoas que são capazes. Ele é um pouco sem noção. Ele era vereador do Rio de Janeiro, até com votação pequena e rápido vira governador. Eu fui prefeito, deputado estadual, secretário de governo, tenho certa experiência.

AF – E as obras na região?

AG – Hoje o povo estava me lembrando do Jardim Esperança, em Cabo Frio. Era o bairro mais esquecido, hoje é lembrando. Fiz saneamento básico e asfaltei. Liguei Cabo Frio à São Pedro da Aldeia. A duplicação da estrada Cabo Frio à Búzios. A Vila Capri em Araruama. Tantas obras que fizemos, tenho muito serviço para mostrar ao povo. Eu posso prometer, porque eu já fiz. Eu vou nas cidades lembrar o que já fiz, os outros candidatos vão prometendo o que fazer.

AF – O senhor teve problemas com a justiça. Os adversários vão falar de improbidade. Como o senhor vai enfrentar tudo isso?

AG – Toda ação tem uma reação. Quando eu fui denunciar o povo de Sérgio de Cabral fiz inimigos. Quando eu fiz minha denúncia, eu mostrei as contas deles do exterior. As fazendas do Picciani. O que mostraram de mim? Nada. Houve o escândalo e no final deu nada. Estou com meus direitos políticos regularizados.