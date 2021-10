Equipe da Assistência Social de Cabo Frio aborda crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

Na noite desta quinta-feira (14), a equipe do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) realizou uma abordagem social com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nas ruas da cidade, percorrendo os bairros Guarani, Parque Burle, Centro, Vila Nova e Passagem.

Segundo Mariana Rangel, superintendente da Proteção Social Especial, o serviço de abordagem social realizado com as pessoas em situação de rua é uma atividade que acontece duas vezes por semana. Na ação, as pessoas são abordadas e informadas sobre a Casa de Passagem, um espaço em que eles podem ser acolhidos por até três meses com cinco alimentações diárias e acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais.

Embora a ação desta quinta-feira tenha sido voltada para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, a equipe do CREAS não encontrou nenhum menor de idade sozinho: todos estavam acompanhados por seus responsáveis, que foram orientados a buscar o serviço da Casa de Passagem.

A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e foi acompanhada pela secretária de Direitos Humanos e Segurança, Agláia Olegário.