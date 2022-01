Equipe da Guarda de São Pedro faz supresa no dia do aniversário do pequeno Bryan

Guardas municipais de São Pedro da Aldeia, pela pessoa do Inspetor Geral GCM José Renato, foram convocados para uma missão de suma importância, Aniversário do Bryan, de 04 anos de idade, no Vinhateiro, no dia 04.

Sem hesitar, convocada a Guarnição Pronta Resposta e Ouvidoria Geral, de forma a proceder com brevidade para comemorar essa data com esse fã, que nós acabamos virando fãs também!

“Agradecemos a confiança da mamãe Mari e do papai, como também de todos os presentes pela maravilhosa recepção. Podemos presentear nosso pequeno amigo com uma cobertura (boné) da GCMSPA”, disse a equipe da Guarda.