Equipes de Cabo Frio se destacam no Circuito Va’a da Costa do Sol 

Cabo Frio recebeu mais de 500 atletas neste fim de semana na 1ª etapa do Circuito Va’a da Costa do Sol. O evento de canoagem foi realizado no sábado (9) e domingo (10) na Praia das Palmeiras, e contou com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.

A competição foi dividida em diversas modalidades de canoagem, como a OC6, que é uma canoa projetada para seis remadores; OC2, que corre em dupla, e OC1 e V1, para um remador. A diferença das duas modalidades individuais é que a OC1 está ligada à cultura do Havai enquanto a V1 segue um modelo do Taiti.

A OC6 foi premiada no domingo (10), com 17 categorias competindo no total, que foram divididas entre open, amador, master, golden e silver. Desse total, os clubes cabo-frienses subiram ao pódio 34 vezes, ficando em 1º lugar com a equipe Dayone Rossi Canoe School na categoria open feminino, amador feminino, e master 40 feminino.

Ainda conquistando o primeiro lugar no pódio, a equipe Tritão, de Cabo Frio, levou a melhor na categoria amador masculino e amador misto. Já na categoria master 300 amador misto, a equipe Ohana Loa foi a vencedora.

Continuando nas primeiras colocações com equipes cabo-frienses, Maluhia foi a vencedora nas categorias silver 50 masculino e misto. Nas categorias master masculino e misto, He´e Nalu Roots Club também subiu no lugar mais alto do pódio.

De acordo com a secretária de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Katyuscia Brito, o evento foi realizado na orla da Praia das Palmeiras pela busca em movimentar outras áreas da cidade.

“Foi um evento muito importante para movimentar o comércio das Palmeiras, que teve a orla recém reformada pela Prefeitura. Os quiosques ficaram cheios nos dois dias de competição. A ideia é que no próximo ano a gente consiga ampliar o evento e adicionar no calendário oficial do município, descentralizando os eventos que aconteciam somente na Praia do Forte”, declarou a secretária.

As próximas etapas do Circuito Va’a da Costa do Sol passarão ainda por Macaé no mês de junho, São Pedro da Aldeia em agosto e Iguaba Grande em outubro.