Equipes municipais atuam nos bairros de São Pedro da Aldeia com serviços diversos

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, se mantém empenhada em garantir a qualidade de vida dos moradores aldeenses. Nesta segunda-feira (03/07), as equipes da pasta atuaram em diversas frentes de trabalho, com ações de tapa-buracos, limpeza com retroescavadeira e saneamento.

No bairro Praia Linda, a Secretaria deu continuidade à operação de tapa-buracos na na Alameda Maria Dulce, com massa asfáltica produzida pela usina municipal. Os profissionais também realizaram ações de limpeza com retroescavadeira, patrolamento e capina.

Foram feitas, ainda, ações de saneamento, retirada de galhos e inservíveis, roçada, manutenção de limpeza e iluminação. Balneário das Conchas, Flexeira, Baixo Grande, Porto do Carro, Ponta do Ambrósio, Porto da Aldeia e Colina foram alguns dos bairros que receberam as equipes da pasta.

É importante destacar que a Secretaria de Serviços Públicos realiza operações em toda a cidade de forma periódica e diária. Os agendamentos podem ser feitos por mensagem de WhatsApp, entrando em contato diretamente com a assistente virtual da Prefeitura, a Salina, no número (22) 98878-9913.