Escola Municipal de Cabo Frio é selecionada para projeto de Natal dos Correios

O Natal dos alunos da Escola Municipal Manoel Mendes de Souza, no bairro Jardim Nautillus, em Cabo Frio, vai ser ainda mais feliz este ano. O motivo é a seleção da unidade escolar para o projeto dos Correios, que propõe a adoção de uma cartinha com os pedidos para o Papai Noel, confeccionadas pelos alunos da Creche III ao Pré II, na faixa etária entre dois e cinco anos.

As cartas foram enviadas à Secretaria de Educação e encaminhadas para a agência, localizada no Centro da cidade. Os interessados em participar e realizar o pedido das crianças, podem retirar as cartas entre os dias 11 e 17 de dezembro e entregar o presente na própria agência. A entrega aos alunos vai acontecer na escola, com a chegada do Papai Noel em um caminhão dos Correios nos dias 21 e 22 do mesmo mês.

Entre os muitos pedidos feitos pelos alunos estão bolas, bonecas, ursinhos de pelúcia, carrinhos e roupas.

“Estamos recebendo alguns presentes aqui na escola, já antes do prazo, e conforme chegam estamos encaminhando para os Correios. Vamos preparar um dia bem especial para os alunos, com muita alegria, nesse ano que foi tão difícil para todos nós”, comentou a gerente da Educação Infantil na Secretaria de Educação, Eliane Manhães Ribeiro.