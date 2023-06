Escola Municipal Edith Castro dos Santos é reinaugurada em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta segunda-feira (26), a entrega da reforma da Escola Municipal Edith Castro dos Santos, localizada no distrito de Tamoios. A escola passou por uma revitalização completa, visando proporcionar um ambiente de aprendizado mais adequado e confortável para os alunos. A cerimônia de reinauguração contou com a presença da secretária de Educação, Elicéa da Silveira, secretários municipais e vereadores cabo-frienses.

Dentre as melhorias realizadas, destaca-se a substituição completa do telhado, a colocação de novo piso e reparos na cozinha, refeitório, salas administrativas e salas de aula. As antigas janelas de madeira foram substituídas por alumínio e vidro, garantindo maior durabilidade e melhor isolamento acústico.

“Quis o destino que eu retornasse aqui 27 anos após termos inaugurado essa escola. Eu era secretária e José Bonifácio era o prefeito, e construímos este prédio em 1996. Poder voltar aqui e reformar essa unidade é de muito orgulho para nós, porque é como se o destino tivesse colocado a gente aqui para devolver a vocês essa escola maravilhosa. Agradeço imensamente aos vereadores que me ajudaram muito nesse quase um ano de reforma. Agora é voltar a estudar e, ao mesmo tempo, conservar as coisas como agora estão”, disse a secretária Elicéa da Silveira.

A unidade escolar também recebeu uma cobertura na entrada da quadra esportiva, com substituição do telhado, troca do alambrado, reforma do piso e pintura. Foram realizados reparos pontuais no pátio da escola, contribuindo para a segurança e comodidade dos alunos e funcionários.

Betinho Araujo, secretário de Governo e ex-aluno da escola, expressou sua alegria em participar da entrega da unidade reformada. Ele destacou a importância da escola não apenas como um prédio, mas como uma instituição que desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos alunos.

“Venho com muita alegria dizer que eu era aluno da Escola Edith Castro dos Santos. Isso me faz lembrar que a escola vai muito além da estrutura e que se cheguei onde estou, é muito por conta dessa unidade escolar que agora estamos devolvendo para população completamente reformada. Muito obrigado como tamoiense e muito obrigado como secretário de Governo”, festejou o secretário.

A Escola Municipal Edith Castro dos Santos é a 34ª unidade escolar a ser reformada pela Prefeitura de Cabo Frio, tanto no primeiro distrito quanto em Tamoios. Outras 14 unidades estão com obras em andamento. A nova sede da Secretaria de Educação também está em fase final de construção e será batizada de Centro de Gestão Educacional Darcy Ribeiro.