Escolas municipais ecológicas de Araruama realizam limpeza na orla e plantação de mudas￼

Escolas municipais ecológicas de Araruama realizaram a limpeza na orla e plantação de mudas. As ações feitas com os alunos estão no calendário de comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente comemorado nesse domingo (5).

Três toneladas de lixo foram recolhidas durante o mutirão de limpeza realizado na orla da Lagoa da cidade. O trabalho foi realizado por mais de 150 alunos do ensino fundamental I e II das Escolas Municipais 100% Ecológicas de Araruama, sob a supervisão de professores.

As crianças e adolescentes encontraram de tudo: da bituca de cigarro a chinelo velho. Lixo que polui as faixas de areia e também podem ir parar nas águas da maior Lagoa de água salgada do mundo. Além desse aprendizado, os alunos da Rede Municipal participaram de outras ações durante essa semana em prol da sustentabilidade ambiental.

De acordo com a Prefeitura, os alunos fizeram o plantio de dezenas de mudas de espécies frutíferas, como acerola , pitanga, jaboticaba e caju, nas Escolas 100% Ecológicas, Fernando Carvalho e Altevir Pinto Barreto. Também foi feito o plantio de mudas frutíferas no próprio terreno do CIEP Guimarães Rosa. Também foram feitas visitas guiadas de estudantes de quatro escolas da Rede Municipal até a Estação de Tratamento de Esgoto Ponte dos Leites.

Na estação eles puderam ver na prática como são realizadas as etapas do serviço de tratamento de esgoto do município e a importância do mesmo.