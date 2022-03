Escultor de areia da Praia do Forte, em Cabo Frio, é preso nesta madrugada por tentativa de homicídio

Um homem, escultor de areia da Praia do Forte, foi preso em flagrante pela equipe do Grupamento Operacional de Praia (GOP), após esfaquear duas pessoas na madrugada desta quarta-feira, dia 30, em Cabo Frio.



De acordo com a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, por volta das 02h30 um cidadão informou na base do grupamento que um suspeito havia esfaqueado dois homens na altura do Teatro Municipal.

Ao chegar no local foi feito contato com o Corpo de Bombeiros que imediatamente prestou atendimento e encaminhou as vítimas para o Hospital Central de Emergências (HCE).

Após buscas, a equipe conseguiu encontrar o acusado na altura do Posto BR, no Bairro Jacaré.

Ele foi conduzido para 132 DP, delegacia de área do dia, onde ficou preso por tentativa de homicídio.