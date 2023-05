Espaço Cultural do Surfe de Cabo Frio ganha réplica de prancha utilizada no campeonato de ondas gigantes de Nazaré

By

O acervo do Espaço Cultural do Surfe, em Cabo Frio, ganhou mais uma importante peça, doada por um dos principais surfistas de ondas gigantes do mundo. Marcelo Luna veio à cidade, nesta semana, para fazer a doação da réplica da prancha 5´6 tow-in, utilizada por ele, no campeonato de Nazaré, em Portugal, na temporada 2022/2023.

A entrega da prancha foi feita na tarde desta quarta-feira (24), em solenidade realizada no Espaço Cultural do Surfe, que fica na Praça da Cidadania, na Praia do Forte.

Aproveitando a visita a Cabo Frio, Marcelo Luna aproveitou para conhecer a cidade, os pontos históricos, culturais, bem como as belezas naturais, na companhia de atletas locais e guias de turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

E, claro, ele aproveitou para surfar nos principais pontos de ondas da cidade, ao lado dos cabo-frienses Victor Ribas e Rafael Marendino, além de praticar canoa havaiana.

No currículo, Marcelo Luna tem três indicações consecutivas ao Big Wave Awards (o Oscar das mega ondas) e é autor do livro “Uma Onda Gigante”. Hoje ele é considerado um dos principais surfistas de ondas gigantes do mundo.

“Pra mim é sempre mágico visitar qualquer cidade que seja, agora vir para um lugar que tem potencial de prática de esportes náuticos, como Cabo Frio, é muito diferente. Ainda mais pra mim, que sou praticante de várias modalidades. Estou há quatro dias na cidade e já fiz tudo o que eu gosto. Cabo Frio tem muito potencial para essa área”, afirma Marcelo Luna.

Para a secretária municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paula Pinheiro, a doação da prancha de tow-in é importante, pois agrega valor ao acervo do Espaço Cultural do Surfe. Além disso, receber figuras que são destaques em esportes náuticos é importante para Cabo Frio, que é uma cidade com potencial imenso para essa modalidade de esporte e turismo.

“A peça doada por Marcelo Luna tem grande valor para o acervo do Espaço Cultural do Surfe e para o município de Cabo Frio. Além disso, nossa cidade tem muito potencial para os esportes e turismo náutico e vamos, cada vez mais, avançar nessa área”, destaca a secretária Paula Pinheiro.

O Espaço Cultural do Surfe, que fica na Rua Aníbal Amador do Vale, 2-300, na Vila Nova, ao lado da Praça da Cidadania, recebe o público de quinta a domingo, das 17h às 20h.