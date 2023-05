Espetáculo de circo vai rodar bairros de Cabo Frio a partir desta sexta

A alegria do circo vai tomar conta do Polo Cultural de Tamoios nesta sexta-feira (5). O espetáculo “O Encontro”, do Projeto Circo na Rua, vai ser apresentado às 15h, na Sala Cultural, que fica no anexo do Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira da Silva, no bairro Santo Antônio, em Tamoios, distrito de Cabo Frio. A entrada é gratuita.

Essa é uma ótima oportunidade para o público se divertir com as palhaças Florência e Limonada, no espetáculo de circo que marca o reencontro de ambas. O Projeto Circo na Rua é mais um dos contemplados pelo Programa Municipal de Editais de Fomento e Difusão Cultural (Proedi), Edital Cultura Viva nas Periferias, da Prefeitura de Cabo Frio, sob coordenação da Secretaria de Cultura. O edital prevê a ocupação cultural nos espaços públicos periféricos do município.

O espetáculo é encenado pelas artistas Beatriz Gonçalves Sampaio e Júlia Lima da Silva. Após a apresentação em Tamoios, o número circense será apresentado no dia 19 de maio, às 15h, na Praça do Manoel Corrêa; no dia 20, às 17h, na Fonte do Itajuru; e no dia 3 de junho, às 16h, na Praça de São Cristóvão.

Segundo a artista e criadora do projeto, Beatriz Gonçalves Sampaio, o espetáculo de palhaçaria engloba “os melhores e mais difíceis truques circenses do mundo com malabares, mágica, acrobacias e muita música ao vivo”. A apresentação tem duração de 40 minutos e é voltado para todas as idades.

“O Edital Cultura Viva nas Periferias foi um super incentivo para a nossa arte. Pegamos um número que já tínhamos e deste saíram outras peças de palhaçaria. Essa é a nossa oportunidade de levar a arte circense de rua para toda a população de forma gratuita. Além disso, pudemos aprimorar a nossa técnica investindo em equipamentos, figurinos, instrumentos e acessórios. E ainda está ajudando a divulgar nossa arte”, finaliza Beatriz Gonçalves Sampaio.