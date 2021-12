Etapa Mundial do maior circuito de esportes outdoor do planeta será realizado neste sábado e domingo em Búzios

Búzios sediará neste sábado e domingo (11 e 12) o X-Terra, maior evento de esportes off-road do mundo com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Lazer e do Esporte. A etapa Mundial de Búzios é o maior circuito de esportes outdoor do planeta e, pela primeira vez, também será realizado a final do Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon (CBTri).

Cronograma do evento:

– Sexta-feira (10)

16h00 – 21h00 » Entrega de kits XTERRA – (Prioridade: TRIATHLON e SWIM CHALLENGE) – Local: Praça Santos Dumont

16h00 – 22h00 » XTERRA Village aberto –

Local: Praça Santos Dumont

– Sábado (11)

08h00 » LARGADA XTERRA TRIATHLON – NATAÇÃO – Local: Rua das Pedras

09h30 » LARGADA XTERRA – SWIM CHALLENGE – 1.500m – Local: Rua das Pedras

09h30 » LARGADA XTERRA – SWIM CHALLENGE – 3.000m – Local: Rua das Pedras

14h00 » LARGADA XTERRA – AQUATHLON – Local: Rua das Pedras

17h30 » LARGADA XTERRA – TRAIL RUN – 21k e TRAIL RUN – 10k – Local: Rua das Pedras

18h00 » LARGADA XTERRA – TRAIL RUN – 5k – Local: Rua das Pedras

– Domingo (12)

07h00 » LARGADA XTERRA – MTB CUP PRO – LONGO – CURTO – E-BIKE – Local: Rua das Pedras

08h00 » LARGADA XTERRA KIDS – RUN – Local: Rua das Pedras – Orla Bardot.

As inscrições estão encerradas.