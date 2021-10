Etapa XC Run Búzios acontece neste sábado na Rua das Pedras

Com largada e chegada na Rua das Pedras, a 12ª edição da XC Run Búzios será realizada neste sábado (23), com início às 7h. Serão 42km de trilhas, estradas de terra, paralelepípedo e praias, com apoio da Prefeitura de Búzios, através da Secretaria do Lazer e do Esportes.

Um percurso desafiador com paisagens deslumbrantes, o evento possui três (3) pontos de área de transição para check dos atletas da categoria, solo e revezamento das demais categorias.

Os 42km, pode ser feita SOLO (42km) ou em revezamento, sendo em DUPLA (2 x 21km) ou QUARTETO (4 x 10km), proporcionando a participação de atletas diversos níveis de condicionamento ou objetivos.

– O transporte para as áreas de transição, largada/chegada é de responsabilidade dos atletas, inclusive nas categorias de revezamento.

– O tempo limite para conclusão de prova (42km) é de 8 horas contadas a partir do horário oficial de largada.

PREMIAÇÃO:

Solo: Troféu do 1º ao 5º geral feminino e geral masculino. Mini troféu do 1º ao 3º colocado por categoria (até 24 anos / 25 a 29 anos / 30 a 34 anos / 35 a 39 anos / 40 a 44 anos / 45 a 49 anos / 50 a 54 anos / 55 a 59 anos / acima de 60 anos). O atleta que for premiado no geral não será premiado na categoria

Dupla: Troféu do 1º ao 3º colocado de cada categoria feminina, masculina e mista

Quarteto: Troféu do 1º ao 3º colocado de cada categoria feminina, masculina e mista.

Kids: Não há premiação para a prova kids.

* Todos os(as) atletas que cruzam a linha de chegada dentro do tempo limite (regularmente inscritos) e sem o descumprimento do regulamento da prova, recebem medalhas finisher. Não são entregues medalhas aos atletas que não completam a prova ou chegam após o tempo limite divulgado.

CRONOGRAMA:

22 de outubro (6ª feira)

16h às 23h – Retirada de kits (local a definir – Búzios)

20h – Congresso técnico (on line)

23 de outubro (sábado)

07h – Largada (Rua das Pedras – em frente ao Chez Michou)

15h – Encerramento da prova (tempo limite para conclusão de prova)

16h – XC Run Kids

17h as 18h – Premiação (não haverá cerimônia de premiação)