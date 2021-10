Eventos para crianças e jovens movimentam a Praça de São Cristóvão, em Cabo Frio, no fim de semana

Crianças e jovens de Cabo Frio tiveram um dia especial neste sábado (23). Duas ações foram realizadas, simultaneamente, na Praça Alfredo Castro, em São Cristóvão. Uma delas foi em alusão ao Dia das Crianças, e a outra ocorreu em celebração ao Dia do Basquete. As duas datas foram comemoradas em 12 de outubro, mas, naquela ocasião, os eventos foram adiados por causa do dia chuvoso.

As atividades pelo Dia das Crianças começaram às 9h com apresentação dos grupos musicais Amadeus e Samba do Reino, além de aula de zumba e atividades educativas, como oficinas de artes com sucatas e pinturas, entre outras. Ao final das atividades cada participante recebeu um brinquedo.

As crianças também puderam brincar no pula-pula, piscina de bolinhas, tênis de mesa, além de participar de contação de histórias e degustar doces e lanches. A secretária da Criança e do Adolescente, Betânia Batista, destacou a importância da união entre os vários setores do governo e toda a sociedade para a realização do evento.

Realizada pela Secretaria da Criança e do Adolescente, a festa do dia das crianças contou com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Superintendência da Juventude, Secretaria Adjunta de Comunicação e Associação de Moradores do bairro São Cristóvão.

O evento também teve o apoio de empresas como a Aline Aluguel de Mesas e Cadeiras, Pipoca na Hora, Mayago Auto-Center, Hortifruti e Auto Viação Salineira, que levou o projeto “Salineira na Comunidade” com aplicação de flúor, distribuição de kits com creme dental e escova de dentes, pintura de rosto e um stand de coleta de óleo e pilhas usadas em troca de um sabão ecológico em barra.

Prestigiaram o evento o prefeito José Bonifácio, a secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti, a secretária de Direitos Humanos e Segurança, Aglaia Olegário, e a secretária da Melhor Idade, Delamar Sant’Anna.

DIA DO BASQUETE TEM PRESENÇA DO EX-JOGADOR MARQUINHOS ABDALLA

Em alusão ao Dia do Basquete, uma clínica com atividades de iniciação, e uma palestra com o ex-jogador Marquinhos Abdalla também aconteceram no sábado (23), no mesmo local, em uma quadra exclusiva da modalidade.

Cerca de 20 alunos, entre crianças e jovens, participaram das aulas práticas de fundamentos e atividades recreativas para a iniciação de uma das modalidades mais populares do país.

Antes das atividades, os jovens receberam os conselhos do ex-jogador Marquinhos Abdalla, pivô que marcou época no basquete brasileiro entre as décadas de 1960 e 1980, tendo conquistado, dentre outros títulos, o de campeão mundial interclubes pelo Sírio (SP), em 1979; e o vice-campeonato mundial com a seleção brasileira (1970).