Ex-pastor do Projeto IDE de Cabo Frio é indiciado e tem bens R$ 1 milhão bloqueados

Nesta segunda-feira, dia 31, a Polícia Civil deflagrou a Operação Purificação, tendo como principais alvos o ex-pastor do Projeto IDE, Samuel Bello, e sua advogada, Joice Alves Nunes.



Ambos foram indiciados pelo crime de falsidade ideológica, levando a Justiça a decretar o bloqueio de R$ 1 milhão em bens pertencentes aos acusados.

As apurações indicam que Samuel Bello teria desviado bens da igreja para proveito próprio, contribuindo para a crise financeira que resultou no encerramento das atividades do Projeto IDE. Além disso, diversos relatos apontavam também, abuso psicológico e práticas abusivas dentro da liderança. Criada em 1997, a instituição era uma das mais influentes na comunidade evangélica da Região dos Lagos, sendo reconhecida por sua atuação social e expansão.