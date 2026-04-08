Ex-vereadora de Búzios consegue Habeas Corpus e vai usar tornozeleira eletrônica

A ex-vereadora de Armação dos Búzios, Gladys Pereira Rodrigues Nunes, obteve habeas corpus concedido pela Justiça e responderá ao processo em liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares.

De acordo com decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a ex-parlamentar assinou termo de compromisso nesta terça feira (7), se comprometendo a cumprir uma série de determinações judiciais.

Entre as medidas impostas estão o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, a proibição de manter contato com testemunhas e de se ausentar da comarca sem autorização judicial, além da vedação ao exercício de função pública relacionada aos fatos investigados.

Também foi determinada a utilização de tornozeleira eletrônica, que deverá ser instalada no prazo de até cinco dias após sua liberação, sob pena de revogação do benefício.

Gladys Nunes é investigada por supostos desvios de recursos envolvendo funcionários de gabinete, em processo que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Armação dos Búzios. A concessão do habeas corpus permite que ela aguarde o andamento da ação penal em liberdade, enquanto o caso segue sob análise da Justiça.