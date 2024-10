Exposição de artesanato marinho é atração na Casa da Cultura em São Pedro da Aldeia

Está aberta à visitação gratuita na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, a exposição de artesanato “Criatividade em Pauta”. Assinada pelo artesão Guaracy Rodrigues, a mostra reúne mais de 30 peças decorativas e utilitários, confeccionados com conchas e outros elementos naturais, que refletem a beleza dos mares e oceanos. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e conta com o apoio da Federação do Artesanato do Rio de Janeiro (FAERJ). A atração fica em cartaz no espaço até esta sexta-feira (11/10), das 9h às 17h.

O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, enalteceu a iniciativa. “Esta é a segunda vez que recebemos a exposição do Guaracy. É sempre uma alegria abrir as portas da Casa da Cultura para os artesãos da nossa cidade. São Pedro da Aldeia tem muitos talentos do segmento do artesanato e uma grande diversidade cultural. Precisamos reconhecer e valorizar o trabalho desses artistas, que movem a economia criativa e impulsionam não só o setor cultural, mas também o turismo e o comércio local”, disse.

Entre os trabalhos expostos estão abajur, mandalas e uma variedade de objetos decorativos inspirados na vida marinha e em animais silvestres. Os espelhos artesanais, emoldurados sob técnicas do mosaico e 3D são o principal atrativo da exposição. As confecções têm como matéria-prima conchas do mar.