Exposição em Cabo Frio reúne peças da Olimpíada Rio 2016

No embalo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio e a realização do Circuito Rei e Rainha do Mar, que acontece no fim de semana (dias 11 e 12 de setembro) na praia do Peró, em Cabo Frio, o Paradiso Corporate Hotel realiza a exposição “Rio 2016 – Memórias Olímpicas em Cabo Frio”. A abertura será no sábado (11), às 17h.

Na ocasião, atletas e personalidades cabo-frienses são esperados, assim como participantes do Rei e Rainha do Mar. Entre eles, os nadadores cariocas Pedro Barbosa do Rego Monteiro (medalhista Pan-Americano) e José Ferreira, além do cabo-friense Felipe Antônio Pereira. Confirmadas, estão as atletas de canoa havaiana de Cabo Frio, Rosely Araújo (paratleta) e Dayone Rossi.

A mostra reúne peças alusivas à Olimpíada Rio 2016, como a tocha que foi conduzida em Cabo Frio durante o revezamento, mascotes e bolas, além de fotos. A exposição fica em cartaz até o dia 18/9, no lobby do hotel (Av. Teixeira e Souza, 2.011 – Braga), das 10h às 17h e tem entrada gratuita.