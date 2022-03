Exposição “Memórias do Carnaval” termina nesta quinta-feira em São Pedro da Aldeia 

Termina, nesta quinta-feira (17), a exposição “Memórias do Carnaval”, em cartaz na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no Centro da cidade. A mostra reúne 90 anos da história da folia na região, representados em imagens de arquivo, fotografias, escritos, fantasias, adereços, abadás e nos tradicionais personagens gigantes do Bloco dos Bonecões, fundado há 20 anos no município. A entrada é gratuita até esta quinta, das 9h às 17h.

Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, a exposição traz a atmosfera dos antigos bailes de máscaras e remonta a década de 1930, quando foi fundado o primeiro bloco carnavalesco de São Pedro da Aldeia, Os Camisolas. Em um passeio histórico, os visitantes podem conhecer um pouco da trajetória de alguns dos mais tradicionais blocos da cidade, como “do Ipê”, “das Piranhas”, “do Foxo Queimado”, “Sou Tainha, Já Fui Piranha” e muitos outros.



Seis Bonecões, que compõem um dos blocos mais antigos de São Pedro da Aldeia, também ganharam destaque especial na decoração montada da Casa da Cultura. Completando 20 anos de criação em 2022, o bloco anualmente desfila acompanhado de uma bandal, ao som de marchinhas e sambas-enredo que contagiam os foliões.