Expresso do Consumidor chegará sábado em Iguaba Grande

Jornal de Sábado
IMG_5637

Neste sábado (6), das 9h às 13h, o ônibus do Expresso do Consumidor estará na Praça da Estação oferecendo atendimentos jurídicos, orientações sobre direitos do consumidor e diversos serviços gratuitos.

Serviços disponíveis:

  • SEDCON e PROCON-RJ: orientações, reclamações e denúncias
  • Poupa Tempo: 2ª via do título, CPF, ID Jovem, Carteira do Idoso, certidões, Cartão SUS
  • Prolagos: atendimento e negociação de dívidas
  • Enel: esclarecimentos, segunda via, tarifa social e muito mais
  • Exame de vista grátis + óculos a preço popular

Entrega de senhas: 9h às 11h
Evento com apoio da Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da Secretaria de Integração Governamental e Relações Políticas.

