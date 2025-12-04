Expresso do Consumidor chegará sábado em Iguaba Grande

Neste sábado (6), das 9h às 13h, o ônibus do Expresso do Consumidor estará na Praça da Estação oferecendo atendimentos jurídicos, orientações sobre direitos do consumidor e diversos serviços gratuitos.

Serviços disponíveis:

SEDCON e PROCON-RJ: orientações, reclamações e denúncias

Poupa Tempo: 2ª via do título, CPF, ID Jovem, Carteira do Idoso, certidões, Cartão SUS

Prolagos: atendimento e negociação de dívidas

Enel: esclarecimentos, segunda via, tarifa social e muito mais

Exame de vista grátis + óculos a preço popular

Entrega de senhas: 9h às 11h

Evento com apoio da Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da Secretaria de Integração Governamental e Relações Políticas.