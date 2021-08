Família de investidor de criptomoedas morto em São Pedro da Aldeia presta depoimento à polícia

A Polícia Civil de São Pedro da Aldeia continua investigando a morte do influenciador digital e investidor de criptomoedas Wesley Pessano Santarém, 19 anos.

A família do jovem prestou depoimento na delegacia nesta quinta (5), já nesta sexta-feira (6) está marcado o depoimento do sócio de Wesley.

Segundo o delegado que esteve no local do crime, Wesley Pessano foi atingido por pelo menos três tiros. Um homem de 27 anos, que estava no carona, foi ferido no braço e nas costas e levado para um hospital de Araruama. A polícia aguarda a alta médica para ouvir o depoimento dele na delegacia.