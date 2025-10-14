Feira de adoção de animais acontece neste sábado no Centro de Cabo Frio

Neste sábado (18), a Superintendência de Proteção Animal da Secretaria de Agricultura e Pesca de Cabo Frio promove mais uma edição da Feira de Adoção de Animais. A atividade acontecerá na Rua Itajuru, nº 327, no Centro, das 9h30 às 13h, e busca encontrar lares responsáveis para cães e gatos supervisionados e sob os cuidados do Canil Municipal.

Durante a feira, os visitantes poderão conhecer animais de diferentes idades e perfis, ideais tanto para companhia quanto para guarda. Todos os bichinhos já receberam a primeira dose de vacina e continuarão sendo acompanhados por profissionais veterinários da Prefeitura após a adoção. Além disso, terão direito à castração gratuita no momento adequado, de acordo com avaliação técnica de idade e condições de saúde.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

Serviço:

Feira de Adoção Animal – Centro

Data: sábado, 18 de outubro

Horário: das 9h30 às 13h

Local: Rua Itajuru, nº 327, Centro (em frente a uma loja de rações)