Feira de Cabo Frio recebe Festa Julina neste domingo

By

O clima de “arraiá” vai tomar conta do Mercado Municipal Sebastião Lan, em Cabo Frio, no próximo domingo (16), quando será promovida uma festa julina para confraternização entre os feirantes e os frequentadores do espaço.

O evento será realizado no horário de funcionamento da feira, das 7h às 17h, com direito à decoração tradicional; comidas típicas; e muita música ao vivo, a partir do meio-dia.

A secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, falou da importância da celebração, como forma de fomentar a atividade econômica no espaço.

“Resolvemos fazer essa festinha em um dia normal de feira justamente para que as pessoas que já tem o hábito de frequentar possam participar, além de que a ideia é que a divulgação do cardápio com comidas típicas, e a música ao vivo, ajudem a aumentar o movimento na feira e, dessa forma, o lucro de todos os feirantes”, explica Katyuscia.

O Mercado Sebastião Lan fica na Rua Inglaterra, s/n, no bairro Jardim Caiçara.