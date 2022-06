Feira do Produtor Rural de Cabo Frio terá edição junina durante a Expo Mangalarga Marchador

De 15 a 18 de junho, a Feira do Produtor Rural de Cabo Frio terá uma programação especial durante a Exposição Estadual do Cavalo Mangalarga Marchador, no Parque de Exposições da Fazenda Campos Novos, em Tamoios. Serão quatro dias de funcionamento, com diversos produtos que possuem o Selo do Produtor Rural de Cabo Frio sendo comercializados pelos agricultores familiares do município.

Nesta quarta (15), a abertura da Exposição às 8h30, com o início das provas às 9h. A Feira do Produtor Rural, neste dia, vai começar às 10h. De quinta (16) a sábado (18) a Feira começa às 14h.

Além das competições, a programação será intensa, com shows musicais animando o público. Na quinta (16), feriado de Corpus Christi, o destaque é o show da cantora Bruna Reis, a partir das 21h.

Neste ano, segundo o secretário municipal de Agricultura e Pesca, Daniel Fernandes, o galpão onde estarão os expositores será decorado com a temática junina, em alusão aos festejos em celebração a São João e Santo Antônio.

“Teremos até a fogueira de São João. O público terá acesso a produtos frescos, direto das lavouras cabo-frienses. Além disso, teremos artesanatos e a gastronomia da roça, com comidas típicas”, adianta o secretário.

Outra atração da Expo Estadual do Cavalo Mangalarga Marchador será o espaço para crianças, com brinquedos para distrair os pequenos. A área de gastronomia também terá variedade de pratos e bebidas.

PROVAS

As provas e premiações da Expo Estadual do Cavo Mangalarga Marchador serão realizadas nos dias 15, 16, 17 e 18, das 9h às 18h. Os vencedores serão conhecidos no sábado (18). A exposição está sendo realizada pela Expresso Eventos e pela Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.